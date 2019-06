Avis aux médias - Le ministre Sohi annoncera un soutien au profit d'une transition juste et équitable visant à remplacer le charbon

NISKU, AB, le 27 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton-Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera un investissement visant à appuyer la transition équitable des collectivités de l'Alberta et de la Saskatchewan vers une économie propre et durable.

Date : Le vendredi 28 juin 2019 Heure : 9 h Endroit : Salle de conférence 110

Community and Operations Centre

1105 5 Street

Nisku (Alberta)

