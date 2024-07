PICTOU, NS, le 5 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, assistera à la cérémonie annuelle de commémoration et au défilé d'honneur du 2e Bataillon de construction, où il annoncera un financement pour rendre hommage aux membres du bataillon.

Le ministre Fraser, ainsi que d'autres participants, répondra aux questions des médias après l'activité.

Lieu : Église presbytérienne St. Andrew

105, rue Coleraine

Pictou (N.-É.)



Date : Le samedi 6 juillet 2024



Heure : 11 h 30 HAA

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire en fournissant leur nom et leur organe de presse à [email protected].

Veuillez nous faire savoir si vous avez des besoins en matière d'accessibilité et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Isabelle Arseneau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]