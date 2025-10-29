MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, prononcera un discours lors de la conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance.

Date : Le 30 octobre 2025



Heure : 8 h 30 HAE



Lieu : Palais des Congrès

159 rue Saint-Antoine Ouest

Montreal, Quebec, H2Z 1H2

Pour plus de détails, veuillez consulter Avis aux médias | Mouvement pour mettre fin à l'itinérance Montréal

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]