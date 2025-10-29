Avis aux médias : Le ministre Robertson s'adressera à l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance English
Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
29 oct, 2025, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, prononcera un discours lors de la conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance.
|
Date :
|
Le 30 octobre 2025
|
|
|
Heure :
|
8 h 30 HAE
|
|
|
Lieu :
|
Palais des Congrès
|
|
159 rue Saint-Antoine Ouest
|
|
Montreal, Quebec, H2Z 1H2
Pour plus de détails, veuillez consulter Avis aux médias | Mouvement pour mettre fin à l'itinérance Montréal
