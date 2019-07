Avis aux médias - Le ministre MacAulay fera une annonce importante sur le Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille

MONTRÉAL, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Stéphane Lauzon, Secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, feront une annonce importante qui aura un effet positif sur le bien-être des vétérans et de leur famille au Canada.

Le ministre MacAulay, le secrétaire parlementaire Lauzon et d'autres participants à l'activité seront à la disposition des médias et se prêteront à une séance de photos après l'annonce.

Lieu : Mission Old Brewery

906, boulevard Saint-Laurent

Montréal (Québec)



Date : lundi le 22 juillet 2019



Heure : 10 h 00 (HE)

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca; Alex Wellstead, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, alex.wellstead@canada.ca

