Avis aux médias - Le ministre Lametti fera une annonce de financement

OTTAWA, le 13 août 2019 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député, ministre de la Justice et procureur général du Canada, fera une annonce de financement concernant le nouveau pavillon Wahkohtowin Law and Governance de l'Université de l'Alberta et l'appel à l'action 50 de la Commission de vérité et de réconciliation.

Date : Le mercredi 14 aout 2019



Heure : 14 h 00 (HAR)



Lieu : Main Quad, en face du Pembina Hall

Pembina Hall, Université de l'Alberta

Edmonton (Alberta)

