Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce concernant l'intégration professionnelle des personnes handicapées

QUÉBEC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, profite de son passage chez Défi Polyteck pour inviter les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il procédera à une annonce concernant l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Date : 18 novembre 2019



Heure : 14 h 30



Lieu : Royer

5085, rue Robert-Boyd

Parc industriel

Sherbrooke (Québec) J1R 0W8

