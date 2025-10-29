Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce au sujet d'un projet de loi qui prévoit une série de mesures visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail
29 oct, 2025, 14:34 ET
QUÉBEC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse à la suite du dépôt d'un projet de loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail.
Date :
Jeudi 30 octobre 2025*
Heure :
11 h 30
Lieu :
Assemblée nationale du Québec
* Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi.
Source : Alice Trahan, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 819 352 9384
