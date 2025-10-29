Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce au sujet d'un projet de loi qui prévoit une série de mesures visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail

QUÉBEC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse à la suite du dépôt d'un projet de loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail.

Date : Jeudi 30 octobre 2025*



Heure : 11 h 30



Lieu : Assemblée nationale du Québec

Édifice Pamphile-Le May, salle Evelyn-Dumas (1.30)

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

* Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi.

