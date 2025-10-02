Avis aux médias - Le ministre Hodgson fera une annonce en faveur d'une technologie énergétique canadienne English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
02 oct, 2025, 09:00 ET
MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce de financement en faveur de l'innovation énergétique. Un point de presse suivra.
Date : 3 octobre 2025
Heure : 14h15 (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister aux événements sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
