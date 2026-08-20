Avis aux médias - Le ministre Hodgson fera une annonce concernant l'énergie propre

LONDON, ON, le 20 août 2026 /CNW/ -- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera un investissement dans l'énergie propre en Ontario. Il sera accompagné de Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de London Centre. Un point de presse suivra.

Date : Lundi 24 août 2026

Heure : 9 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]