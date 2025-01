MONTRÉAL, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, soulignera les efforts du Canada en matière d'adaptation aux changements climatiques et de gestion des incendies de forêt lors de sa participation au Symposium Ouranos.

Après l'allocution, les journalistes pourront poser des questions.

Activité : Allocution et mêlée de presse (bilingue) Date : Le mercredi 29 janvier 2025 Heure : À partir de 8 h (HNE) Lieu : Hôtel Bonaventure

Montréal, Québec

Les représentants des médias et les membres du public désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected] et seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]