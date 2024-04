OTTAWA, ON, le 22 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, fera une annonce en vue de promouvoir une économie circulaire et de favoriser la réduction de la pollution par les plastiques au Canada, aux côtés de la secrétaire parlementaire, Julie Dabrusin, et de plusieurs représentants d'entreprises novatrices qui mettent au point des solutions pour diminuer les déchets de plastique.

Le tout se déroulera dans la Zone d'action sur le plastique du Canada dans le cadre du programme du gouvernement du Canada en marge de la quatrième séance du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-4) sur la pollution plastique.

Activité : Annonce Date : Le mardi 23 avril 2024 Heure : 14 h 15 (HAE) Lieu : Centre national des Arts Salle O'Born 1, rue Elgin Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]