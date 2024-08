TROIS-RIVIÈRES, QC, le 29 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias et le grand public sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, annoncera un financement visant à protéger des habitats d'importance en Mauricie. Il sera accompagné de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, de Daniel Houle, maire, municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes, ainsi que de Pascal Bigras, directeur général de Nature-Action Québec.

Les ministres Guilbeault et Champagne tiendront un point de presse après l'annonce.

Activité : Annonce et point de presse



Date : Le vendredi 30 août 2024



Heure : 10 h 45 (HAE)



Lieu : Trois-Rivières, Québec

Les représentants des médias et les membres du public désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Le lieu où se tiendront l'annonce et le point de presse sera confirmé aux membres du public et aux représentants des médias accrédités.

