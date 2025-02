VANCOUVER, BC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, participera à plusieurs événements, réunions et activités à l'occasion des Jeux Invictus Vancouver et à Whistler, qui se dérouleront du 8 au 16 février 2025.

Tout au long de la semaine, le ministre Fisher rencontrera des vétérans et vétéranes, des intervenants et des organismes partenaires pour reconnaître les vétérans modernes et les vétérans sous-représentés, promouvoir l'emploi des vétérans, les services de transition et bien plus encore. Il fera également une série d'annonces visant à honorer et à soutenir les vétérans et vétéranes.

Une délégation de vétérans autochtones canadiens se joindra au ministre pour plusieurs de ses engagements tout au long de la semaine. La délégation favorisera les échanges culturels et le dialogue avec les quatre Premières Nations hôtes, avec des jeunes et des vétérans autochtones d'autres nations participantes.

Remarque : L'information suivante peut faire l'objet de modifications.

Le vendredi 7 février 2025

Vancouver

Le ministre Fisher signera une lettre d'entente avec l'Assemblée des Premières Nations.

Remarque pour les médias : Fermé aux médias. Photos disponibles sur demande.

Le samedi 8 février 2025

Vancouver

Le ministre Fisher assistera à la cérémonie d'ouverture.

Remarque pour les médias : Ouvert aux médias accrédités auprès des Jeux Invictus.

Le ministre Fisher participera également à un petit-déjeuner avec Équipe Canada, visitera le NCSM Max Bernays et rencontrera des responsables militaires du Canada et d'autres pays participants.

Le dimanche 9 février 2025

Vancouver

Le ministre Fisher prononcera une allocution lors du symposium sur l'emploi des vétérans organisé par la Fondation Les Fleurons glorieux.

Remarque pour les médias : Fermé aux médias. Photos disponibles sur demande.

Le ministre Fisher encouragera également Équipe Canada à la compétition de basketball en fauteuil roulant et visitera le pavillon Les FAC autour du monde et le village des Jeux Invictus.

Le lundi 10 février 2025

Whistler

Le ministre Fisher visitera le centre culturel Squamish et Lil'wat, assistera à la compétition de skeleton et visitera le village Invictus de Whistler, aux côtés de la délégation de vétérans autochtones.

Remarque pour les médias : Fermé aux médias.

Le mardi 11 février 2025

Vancouver

Le ministre Fisher fera une annonce importante visant à renforcer la coopération et à échanger les connaissances afin de mieux soutenir les vétérans des deux pays, aux côtés de Natalia Kalmykova, ministre des Anciens Combattants de l'Ukraine.

Remarque pour les médias : Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette annonce doivent s'inscrire en écrivant à [email protected] . D'autres informations suivront.

Le jeudi 13 février 2025

Victoria

Le ministre Fisher visitera les établissements Veterans Memorial Lodge at Broadmead Care et Veterans House Victoria, ainsi que le cimetière de vétérans God's Acre.

Remarque pour les médias : Fermé aux médias. Photos disponibles sur demande.

Le vendredi 14 février 2025

Vancouver

Le ministre Fisher distribuera des cartes de Saint-Valentin aux vétérans qui habitent au centre George Derby.

Remarque pour les médias : Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette annonce doivent s'inscrire en écrivant à [email protected] . D'autres informations suivront.

Le samedi 15 février 2025

Vancouver

Le ministre Fisher remettra la Mention élogieuse à des récipiendaires de la région de Vancouver.

Remarque pour les médias : Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette annonce doivent s'inscrire en écrivant à [email protected] . D'autres informations suivront.

Plus tard dans la journée, le ministre Fisher assistera également à la réception de la Fondation des Jeux Invictus.

Le dimanche 16 février 2025

Vancouver

Le ministre Fisher assistera à la cérémonie de célébration et à la remise du drapeau Invictus.

Remarque pour les médias : Ouvert aux médias accrédités auprès des Jeux Invictus.

