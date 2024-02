OTTAWA, ON, le 28 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, fera une annonce à propos du projet de loi concernant l'assurance médicaments.

Une séance d'information technique virtuelle pour les médias sera organisée avec des représentants du gouvernement du Canada avant la conférence de presse.

Date

Le 29 février 2024

Heure

Séance d'info. technique : 10 h 30 AM (HNE)

Conférence de presse : 11 h 30 AM (HNE)

Lieu

Séance d'information technique virtuelle pour les médias :

La séance d'information technique se tiendra sur Zoom et ne servira qu'à fournir des informations générales (pas pour attribution), et son contenu sera sous embargo jusqu'au commencement de l'annonce. Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :

Numéro de la ligne sans frais (Canada/États-Unis) :

1-866-206-0153

Numéro d'appel local :

613-954-9003

Mot de passe pour les participants : 7836876#

Conférence de presse :

Centre de santé communautaire du Centre-ville

420, rue Cooper

Ottawa (Ontario)

Les médias peuvent aussi se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/67043624587

Mot de passe: 560883

NOTE : Pour aider à assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

Renseignements: Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176, [email protected]; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]