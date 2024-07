OTTAWA, ON, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne participera au Salon international de l'aéronautique de Farnborough 2024 (anglais), qui se déroulera du 21 au 23 juillet, à Farnborough, au Royaume-Uni. Le ministre rencontrera des intervenants clés des secteurs de l'aérospatiale, de l'espace et de la défense pour promouvoir l'industrie hautement innovatrice du Canada ainsi que la position de chef de file de notre pays dans le domaine de l'aérospatiale.

Dates : Du 21 au 24 juillet 2024

Lieux : Farnborough et Londres, Royaume-Uni

Les événements suivants sont ouverts aux médias :

Lundi 22 juillet 2022

Ouverture et visite du pavillon du Canada

Heure : 10 h 00 (heure locale)

Lieu : Pavillon du Canada

