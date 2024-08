DIGBY, NS, le 13 août 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, participera au Congrès mondial acadien 2024. Il participera à un causerie ayant pour thème « Le développement durable un levier pour la prospérité économique de l'Acadie » où il sera accompagné par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Timothy Halman, ainsi que du recteur et vice-chancelier de l'Université Sainte-Anne, Kenneth Deveau. Il visitera plusieurs entreprises innovantes de la région et sera présent pour les festivités officielles du Congrès mondial acadien, jeudi le 15 août.

Événement ouvert aux médias :

Sujet : Causerie au Forum économique du Congrès mondial acadien

Date : Le 14 août 2024

Heure : 8 h 30 (heure de l'Atlantique)

Lieu : Digby, Nouvelle-Écosse

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

