OTTAWA, ON, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, tiendra une discussion avec le président et chef de la direction de l'Association des industries aérospatiales du Canada, Mike Mueller, à l'occasion du Lunch du leadership de l'aérospatiale canadienne lors du Sommet de l'aérospatiale canadienne 2024.

Date : Le mercredi 6 novembre 2024

Heure : 12 h 40 (heure de l'Est)

Lieu :

Centre Rogers Ottawa (anciennement le Centre Shaw)

55 Colonel By Drive

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour demander une entrevue avec le ministre Champagne.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]