ST. JOHN'S, NL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, participera à une causerie organisée par Energy NL en compagnie du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Dr Andrew Furey, et de la présidente-directrice générale d'Energy NL, Charlene Johnson.

Date : Le mercredi 27 mars 2024

Heure : 11 h 30 (heure de Terre-Neuve)

Lieu : St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

