OTTAWA, ON, le 18 juin 2021 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à un évènement en compagnie de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Le ministre Champagne annoncera une étape importante dans la construction du nouveau Centre de production de produits biologiques sur le site de Royalmount du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), à Montréal. Un point de presse suivra l'annonce, et les membres des médias seront invités à visiter les installations après l'annonce.

Date : Le mardi 22 juin 2021

Le mardi 22 juin 2021 Heure : 9 h (HE)

9 h (HE) Lieu :

(L'annonce aura lieu à l'extérieur de l'établissement) -- beau temps, mauvais temps

6120, avenue Royalmount

Montréal, Québec

H4P 2R3

Visite du Centre de production de produits biologiques

Après l'annonce, les médias pourront prendre part à une visite guidée des installations. Comme le nombre de places est limité, les membres des médias doivent s'inscrire à la visite avant le lundi 21 juin à 12 h (HE) en communiquant avec le service des relations avec les médias du CNRC à [email protected].



Quelques précisions à l'égard de la zone de construction et la COVID-19

Les médias et les invités sont priés de respecter les directives locales en matière de distanciation physique. Les participants devront s'inscrire et fournir leur nom et leur numéro de téléphone, afin de permettre la recherche de contacts, s'ils entrent dans le bâtiment.

Des chaussures fermées à talon plat sont requises lors de la visite des installations. Les pantalons longs sont recommandés. Tout autre équipement de protection requis sera fourni.

Conformément au Programme de santé au travail de la fonction publique de Santé Canada et aux conseils de santé publique, toute personne qui entre dans les bâtiments du CNRC -- y compris le CPPB -- est tenue de porter un masque fourni par le CNRC en tout temps à l'intérieur et dans les espaces extérieurs partagés. Des masques non médicaux seront fournis.

