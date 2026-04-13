PARC URBAIN NATIONAL DE LA ROUGE, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique et député de Scarborough--Guildwood--Rouge Park, s'adressa aux médias au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, afin de souligner le récent lancement par le gouvernement du Canada de Une force de la nature : la stratégie du Canada pour la protection de la nature.

L'événement soulignera également les investissements récents appuyant la restauration écologique au parc urbain national de la Rouge.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : mardi 14 avril, 2026 Heure : 15 h 00 (HAE) Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] afin d'obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Sarah Simpson, Gestionnaire par intérim, Relations externes, Parcs Canada, unité de gestion du parc urbain national de la Rouge, [email protected]