Avis aux médias - Le ministre Amarjeet Sohi annoncera un soutien au profit d'une entreprise locale du secteur de l'acier et de l'aluminium

LEDUC, AB, le 2 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton-Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera une nouvelle aide financière au profit d'un employeur local du secteur de l'acier et de l'aluminium.

Date : Mercredi 3 juillet 2019



Heure : 13 h



Endroit : Apollo-Clad Laser Cladding

7609 39 Street

Leduc (Alberta) T9E 0B3

