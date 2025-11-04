Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
8 h 25
Le premier ministre fera une annonce afin de mettre en relief les investissements prévus dans le Budget 2025 pour bâtir des communautés fortes.
Notes à l'intention des médias :
• Couverture libre
• Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
• Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 7 h 40.
10 h 00
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
14 h 15
Le premier ministre participera à la période de questions.
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
