Cabinet du Premier ministre du Canada

25 nov, 2025, 19:44 ET

OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


9 h 00

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Tony Wakeham.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


10 h 00

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.



Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement


15 h 15

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à protéger et à transformer des industries stratégiques canadiennes.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

