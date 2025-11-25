Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
9 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Tony Wakeham.
|
Note à l'intention des médias :
|
10 h 00
|
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
|
Édifice de l'Ouest
|
15 h 15
|
Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à protéger et à transformer des industries stratégiques canadiennes.
|
Notes à l'intention des médias :
