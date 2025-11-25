OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



9 h 00 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Tony Wakeham.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre



10 h 00 Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



15 h 15 Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à protéger et à transformer des industries stratégiques canadiennes.





Notes à l'intention des médias : Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

