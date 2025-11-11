OTTAWA, ON, le 11 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 30 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.





Réunion virtuelle, fermée aux médias

Région du Grand Vancouver (Colombie-Britannique)

15 h 45 Le premier ministre mettra en lumière les nouveaux investissements prévus dans le Budget 2025 à l'appui d'infrastructures locales, lesquels permettront de bâtir des communautés plus fortes.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool



17 h 25 Le premier ministre visitera une petite entreprise.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

