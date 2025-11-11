Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
11 nov, 2025, 17:48 ET
OTTAWA, ON, le 11 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 30
|
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
|
|
|
|
Réunion virtuelle, fermée aux médias
Région du Grand Vancouver (Colombie-Britannique)
|
15 h 45
|
Le premier ministre mettra en lumière les nouveaux investissements prévus dans le Budget 2025 à l'appui d'infrastructures locales, lesquels permettront de bâtir des communautés plus fortes.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
|
|
17 h 25
|
Le premier ministre visitera une petite entreprise.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]/pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article