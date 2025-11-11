Avis aux médias - Le mercredi 12 novembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

11 nov, 2025, 17:48 ET

OTTAWA, ON, le 11 nov. 2025

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 30           

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.




Réunion virtuelle, fermée aux médias

Région du Grand Vancouver (Colombie-Britannique)

15 h 45           

Le premier ministre mettra en lumière les nouveaux investissements prévus dans le Budget 2025 à l'appui d'infrastructures locales, lesquels permettront de bâtir des communautés plus fortes.




Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool


17 h 25           

Le premier ministre visitera une petite entreprise.




Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool

