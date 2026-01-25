AVIS AUX MÉDIAS - Le leader du gouvernement à la Chambre des communes tiendra une conférence de presse sur la prochaine session parlementaire English
25 janv, 2026, 10:27 ET
OTTAWA, ON, le 25 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, tiendra une conférence de presse pour discuter de la prochaine session parlementaire.
Conférence de presse
Date : le 26 janvier 2026
Heure : 9 h 30 HNE
Lieu : Foyer de la Chambre des communes, édifice de l'Ouest, Colline du Parlement, Ottawa (Ontario)
SOURCE Gouvernement du Canada
Personnes-ressources : Pour plus de renseignements (médias seulement) : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, mailto:[email protected] ; Relations avec les médias : Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]
