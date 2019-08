Avis aux médias - Le Groupe Banque TD annoncera sous peu ses résultats financiers pour le troisième trimestre

TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») communiquera ses résultats financiers pour le troisième trimestre et tiendra une conférence téléphonique à ce sujet le jeudi 29 août 2019.

Les résultats financiers seront dévoilés par voie de communiqué vers 6 h 30 (HE). La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web de la TD à 13 h 30 (HE) et devrait durer environ 60 minutes. La conférence téléphonique et la webdiffusion audio présenteront des exposés de dirigeants de la TD sur les résultats financiers de la Banque pour le troisième trimestre et seront suivies d'une période de questions à l'intention des analystes.

Les documents accompagnant les exposés seront accessibles sur le site Web de la TD à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs/qr_2019.jsp le 29 août 2019 vers midi (HE). Une ligne téléphonique pour écoute seulement sera accessible au 416-641-6150 ou au 1-866-696-5894 (sans frais). Le code d'accès est le 2727354#.

La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs/qr_2019.jsp. On pourra écouter une version archivée de la téléconférence à compter de 15 h 30 (HE) le 29 août 2019, et ce, jusqu'à 23 h 59 (HE) le jeudi 26 septembre 2019, en composant le 905‑694‑9451 ou le 1-800-408-3053 (sans frais). Le code d'accès est le 4990143#.

Les exposés peuvent renfermer des énoncés prospectifs, notamment des déclarations concernant les activités et le rendement financier anticipé de la Banque. Les énoncés prospectifs sont soumis à de nombreux risques et incertitudes pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, le public doit faire preuve de prudence et ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

À propos du Groupe Banque TD



La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque»). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États‑Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole «TD».

Renseignements: Mathieu Beaudoin, Affaires publiques, 514-289-1670 ou mathieu.beaudoin@td.com

