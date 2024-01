TORONTO, le 17 janv. 2024 /CNW/ - La secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Julie Dabrusin, fera une annonce à l'Université de Toronto au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson.

Un point de presse suivra.

Date : 18 janvier 2024

Heure : 14 h (HE)

Les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

