AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À SMITHS FALLS

SMITHS FALLS, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Smiths Falls.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée fédérale de Kanata - Carleton, au nom de l'honorable Sean Fraser, Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à Shawn Pankow, maire de Smiths Falls, et Steve Fournier, préfet du comté de Lanark pour annoncer du financement lié au logement.

Date : Le 2 mai 2024



Heure : 10h00 HE



Lieu : 44 rue Chambers Smiths Falls, Ontario K7A 2Y4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]