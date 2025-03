LISTUGUJ, QC, le 4 mars 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Scott Martin Chef de Listuguj Mi'gmaq Government, pour l'annonce.

Date : 5 mars 2025



Heure : 10 h (HA)



Lieu : 44, route Dundee, Listuguj (Québec) G0C 2R0

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]