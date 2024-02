BELLEVILLE, ON, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Belleville.

Les médias sont invités à se joindre à Charles Sousa, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, au nom de l'honorable Sean Fraser, Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, ainsi qu'à Neil Ellis, maire de Belleville, et R. Donald Maracle, chef des Mohawks de la baie de Quinte pour annoncer du financement lié au logement.

Logo du Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Date : Le 15 février 2024



Heure : 12h30 HNE



Lieu : 1 rue North Front Belleville, Ontario

K8P 5G9

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]