WINNIPEG, MB, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée fédérale de Churchill-Keewatinook Aski, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, l'honorable Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes et député fédéral de Winnipeg-Nord, ainsi que l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Toxicomanie et de l'Itinérance du Manitoba, pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 14 octobre 2025



Heure : 9 h (HC)



Lieu : Dial-A-Life Bureau 130 - 140, rue Watson Winnipeg (Manitoba) R2P 1Y4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]