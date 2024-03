WINNIPEG, MB, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Winnipeg.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à l'honorable Marci Ien, ministre de la Condition féminine, de l'Égalité des sexes et de la Jeunesse, et à l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, des Dépendances et de l'Itinérance du Manitoba, et a'l'honorable Nahanni Fontaine, ministre de la famille du Manitoba.

Date : Le 26 mars 2024 Heure : 11 h 00 (HC) Lieu : Manitoba Legislative Building Rotunda 450 Broadway Winnipeg, MB, R3C 0V8

