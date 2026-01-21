WHITBY, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Ryan Turnbull, député de Whitby, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à John Henry, président régional et PDG, municipalité régionale de Durham une annonce en matière de logement.

Date : 22 janvier, 2026 Heure : 11 H 00 HE Lieu : 1635 rue Dundas Est,

Whitby, Ontario,

L1N 2K8

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]