AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VICTORIA English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
12 janv, 2026, 17:00 ET
VICTORIA, BC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Will Greaves, député fédéral de Victoria, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, et à Darlene Rotchford. La députée provinciale d'Esquimalt-Colwood, au nom de l'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, Marianne Alto, mairesse de Victoria, et Jan Kernaghan, présidente de la Gorge View Society, pour une annonce concernant le logement.
|
Date :
|
Le 13 Janvier 2026
|
Heure :
|
13 : 00 HP
|
Lieu :
|
8 Chown Place
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article