UPPER HAMMONDS PLAINS, NS, le 29 août 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Braedon Clark, député de Sackville--Bedford--Preston, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Andy Fillmore, maire de Halifax, pour une annonce en matière de logement.

Date : Le 30 août 2025



Heure : 13 h (HA)



Lieu : 195 Equestrian Lane, Upper Hammonds Plains, Nouvelle-Écosse, B4B 1P2

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

