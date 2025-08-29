AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À UPPER HAMMONDS PLAINS English
UPPER HAMMONDS PLAINS, NS, le 29 août 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Braedon Clark, député de Sackville--Bedford--Preston, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Andy Fillmore, maire de Halifax, pour une annonce en matière de logement.
Date :
Le 30 août 2025
Heure :
13 h (HA)
Lieu :
195 Equestrian Lane,
Upper Hammonds Plains,
Nouvelle-Écosse,
B4B 1P2
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
