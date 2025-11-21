AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À TROIS-RIVIÈRES English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
21 nov, 2025, 16:23 ET
TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
22 novembre 2025
|
Heure :
|
10 h (HNE)
|
Lieu :
|
45 rue Dorval
|
Trois-Rivières, QC
|
G8T 5X6
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article