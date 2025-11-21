TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières, pour une annonce en matière de logement.

Date : 22 novembre 2025



Heure : 10 h (HNE)



Lieu : 45 rue Dorval

Trois-Rivières, QC

G8T 5X6

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]