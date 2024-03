ST. JOHN'S, NL, le 13 mars 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés et député de St. John's South-Mount Pearl, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, à Joanne Thompson, députée de St. John's East, et à Danny Breen, maire de la ville de St. John's.

Date : 14 mars 2024 Heure : 11 h HAT Lieu : 77 Charter Avenue, Salle commune, St. John's, T.-N.-L., A1A 0N2 Notes : L'entrée se trouve à l'arrière de l'immeuble.

