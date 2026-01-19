SHERBROOKE, QC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable Élisabeth Brière, whip adjointe du gouvernement et députée de Sherbrooke, et à Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke, pour une annonce en matière de logement.

Date : 20 janvier 2026 Heure : 9 h 15 HNE



Lieu : 191 rue du Palais Sherbrooke, QC J1H 6J8

