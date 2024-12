SAULT STE. MARIE, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités ainsi qu'à Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie pour l'annonce.

Date : Le 6 décembre 2024



Heure : 15h00 (HE)



Lieu : 352, avenue Northern Est Sault Ste. Marie, Ontario P6B 4J1

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]