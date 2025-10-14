AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SAINT JOHN English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
14 oct, 2025, 09:00 ET
SAINT JOHN, NB, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État pour l'Agence du revenu du Canada et Institutions financières et député de Saint John--Kennebecasis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
15 octobre 2025
|
|
|
Heure :
|
11 h (HA)
|
|
|
Lieu :
|
35 rue Water
Saint John, NB
NB E2L 0B1
|
|
|
|
Remarque : L'annonce aura lieu sur un chantier de construction actif.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
