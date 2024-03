MARKHAM, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Marie Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique et députée fédérale de Markham-Thornhill Saint, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Paul Chiang, député fédéral de Markham-Unionville et Frank Scarpitti, maire de Markham pour l'annonce.

Date : Le 12 mars 2024 Heure : 9 h 30 (ET) Lieu : Centre civique de Markham 101, boulevard Town Centre Markham, Ontario L3R 9W3

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Pour en savoir plus : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]