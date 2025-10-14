AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LAKE LOON English
14 oct, 2025, 09:00 ET
LAKE LOON, NS, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Braedon Clark, député de Sackville--Bedford--Preston, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à l'honorable Twila Grosse, ministre des Affaires des Noirs de la Nouvelle-Écosse, ministre de la Commission de la fonction publique et députée provinciale de Preston, ainsi que City rep pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
15 octobre 2025
|
Heure :
|
10 h 30 (HA)
|
Lieu :
|
16, chemin Fannie
Lake Loon, N-É
B2W 6C8
Remarque : L'annonce aura lieu sur un chantier de construction actif. Tous les participants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), incluant un casque, un gilet haute visibilité et des bottes à embout d'acier.
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
