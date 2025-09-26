AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À KITCHENER English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
26 sept, 2025, 15:05 ET
KITCHENER, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
29 septembre 2025
|
|
|
Heure :
|
14 h 00 (HE)
|
|
|
Lieu :
|
3243 rue King Est,
|
|
Kitchener, Ontario,
|
|
N2A 1B1
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article