Avis aux médias - Le gouvernement du Canada tiendra une séance d'information technique au sujet des priorités, des objectifs et des activités du Canada à la COP30 English
Nouvelles fournies parEnvironnement et Changement climatique Canada
05 nov, 2025, 14:34 ET
GATINEAU, QC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique bilingue au sujet des priorités, des objectifs et des activités du Canada lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (soit la COP30) qui se tiendra à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025. La séance a pour seul but de communiquer des renseignements contextuels sans mention des sources.
Activité :
Séance d'information technique bilingue
Date :
Le jeudi 6 novembre 2025
Heure :
10 h (HNE)
Lieu :
Par téléconférence
Pour recevoir les codes d'accès de la téléconférence, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected].
SOURCE Environnement et Changement climatique Canada
Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]
