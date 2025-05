TORONTO, le 7 mai 2025 /CNW/ - La délégation officielle du gouvernement du Canada prendra part à une cérémonie de dépôt de couronnes au Monument Victoire-Paix situé au parc Coronation afin de souligner le 80e anniversaire du jour de la Victoire en Europe. La délégation sera accompagnée de Paul Smith, commandant du NCSM York, Forces armées canadiennes, de Harman Idema, consul général des Pays-Bas, et d'Olivia Chow, mairesse de Toronto.

Une séance de photos et des entrevues avec des vétérans et d'autres dignitaires auront lieu après la cérémonie.

Lieu : Parc Coronation

Monument Victoire-Paix

711, boulevard Lake Shore Ouest,

Toronto (Ontario) Date : Jeudi 8 mai 2025 Heure : 9 h 30 (HAE)

Notes pour les médias :

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'ici le jeudi 8 mai 2025 à 7 h 30 (HAE) en écrivant à [email protected] et en indiquant leur nom et leur organe de presse. Les membres des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h (HAE).

Si vous avez des besoins en matière d'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour vous permettre de participer.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]