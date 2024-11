GATINEAU, QC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - La ministre des Sports et de l'Activité physique, Carla Qualtrough, se rendra à Delta pour souligner le financement d'une installation à la fine pointe de la technologie en matière d'élevage et de dressage de chiens-guides et de chiens d'assistance.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 8 novembre 2024



Heure : 10 h 15 (HNP)



Lieu : Delta (Colombie-Britannique)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h (HNP) le vendredi 8 novembre 2024. Les détails du lieu de l'événement seront partagés aux médias inscrits.

