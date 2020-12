LONDON, ON, le 15 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Ville de London feront une annonce importante en matière de logement à London.

Les médias sont invités à se joindre à Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et à Ed Holder, maire de la Ville de London pour l'annonce.

Date : Mercredi 16 décembre



Heure : 10 h



Endroit : 122, chemin Baseline ouest

Remarques

Cette annonce aura lieu à l'extérieur.

Toutes les mesures de santé publique concernant le port du couvre-visage, la distanciation physique et la limite du nombre de personnes permises lors d'un rassemblement seront respectées.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Pour en savoir plus : Jessica Eritou, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected] ; Wilbur McLean, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 416-218-3331, [email protected]

