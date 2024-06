WATERLOO, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger, feront une annonce au sujet des collectivités durables à Waterloo. Un point de presse suivra.

En début d'après-midi, le ministre Wilkinson participera également à une causerie avec la Chambre de commerce du Grand Kitchener-Waterloo.

Annonce au sujet des collectivités durables

Date : Lundi 24 juin 2024

Heure : 11 h (HE)

Lieu :

Édifice Evolv1

420 Wes Graham Way

Waterloo (Ontario) N2L 0J6

Causerie avec la Chambre de commerce du Grand Kitchener-Waterloo

Date : Lundi 24 juin 2024

Heure : 12 h 30 (HE)

Lieu :

Wellington Waterloo Flight Centre

Intérieur du hangar 7

3-4881, rue Fountain North

Breslau (Ontario) N0B 1M0

SOURCE Ressources naturelles Canada

