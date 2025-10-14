TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure pour une annonce en matière de logement et construction innovante. L'événement se tiendra à MEI Assainissement, entreprise ayant reçu une contribution financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Cette annonce soulignera à la fois les efforts du gouvernement fédéral pour améliorer l'accès au logement et son appui au développement économique régional.

Date : 15 octobre 2025



Heure : 13 h 30 HE



Lieu : MEI Assainissement

2900, rue Jules-Vachon Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de l'entreprise, qui suivra la conférence de presse.

