ALBERTON, PE, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Bobby Morrissey, député de Egmont, ainsi qu'à Alan Curtis, maire par intérim de la ville d'Alberton pour l'annonce.

Date : 6 février 2025



Heure : 13 h 00 HA



Lieu : Hôtel de ville d'Alberton 3 promenade Emma, Alberton, IPE C0B 1B0

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]